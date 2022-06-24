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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два клуба Ла Лиги активно интересуются полузащитником «Динамо»

24 Июня 2022 • 07:56 Комментировать

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски может продолжить свою карьеру в одном из испанских клубов.

По информации La Colina de Nervion, в услугах 23-летнего польского футболиста заинтересованы «Реал Сосьедад» и «Севилья». Динамовцы готовы отпустить одного из своих лидеров за 12 миллионов евро. Стоит отметить, что интерес к Шиманьски также проявляются команды из немецкой лиги.

В прошлом сезоне Себастиан Шиманьски провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 27 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Динамо Москва Реал Сосьедад Себастиан Шиманьски
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