Зиньковский определился с номером в «Спартаке»

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выбрал себе номер в московской команде.

26-летний российский футболист будет выступать в столичном клубе под 17-м номером, под которым он также играл до этого в самарских «Крыльях Советов». Напомним, что Зиньковский официально подписал соглашение с «красно-белыми». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Игрок уже присоединился к новой команде на сборах.

В прошлом сезоне Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.