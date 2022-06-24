Представители бразильской команды «Интернасьонал» опровергли информацию о переговорах с защитником ЦСКА Бруно Фуксом.

По информации «Евро-футбол.ру», бразильская команда не собирается в это трансферное окно подписывать соглашение с 23-летним футболистом, который так и не стал основным в «армейском клубе». Спортивный директор «Интернасьоналя» Вильям Томас назвал слухами информацию о переговорах с Фуксом.

«Мы ведем переговоры с Фуксом? Нет, это неправда», - сказал Томас корреспонденту ЕФ Сергею Румянцеву.

Напомним, что в прошлом сезоне Бруно Фукс провёл в РПЛ лишь семь поединков, в которых получил одну красную карточку.