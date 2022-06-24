Руководители московского ЦСКА готовы разорвать соглашение с бразильским защитником Бруно Фуксом.

По информации «Евро-футбол.ру», представители «армейского» клуба готовы разорвать соглашение с 23-летним бразильским футболистом в том случае, если в это летнее трансферное окно игрока не удастся продать в другую команду. Напомним, что до этого Фукс выступал за бразильский клуб «Интернасьонал».

Из-за постоянных травм бразилец так и не стал основным игроком ЦСКА. В прошлом сезоне Бруно Фукс провёл в российском чемпионате лишь семь поединков, в которых не отметился результативными действиями, но получил одну красную карточку.