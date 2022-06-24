Агент Отавио опроверг слухи об интересе ЦСКА

Как мы уже сообщали, московский ЦСКА заинтересовался бразильским футболистом Отавио. Однако агент бразильца дал понять, что слухи о грядущем переходе игрока сильно преувеличены. Густаво Сабино прокомментировал ситуацию для нашего портала.

- Если честно, меня удивил этот слух. Да, когда-то ЦСКА проявлял интерес к Отавио, но у него сейчас есть контракт с «Атлетико Минейро» на 4 года. К нам из России по Отавио обращались один раз, - заявил Сабино.

По итогам минувшего сезона Отавио провел 38 матчей во всех турнирах, но не отметился результативной статистикой. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.