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Агент Отавио опроверг слухи об интересе ЦСКА

24 Июня 2022 • 00:16 Комментировать

Как мы уже сообщали, московский ЦСКА заинтересовался бразильским футболистом Отавио. Однако агент бразильца дал понять, что слухи о грядущем переходе игрока сильно преувеличены. Густаво Сабино прокомментировал ситуацию для нашего портала.

- Если честно, меня удивил этот слух. Да, когда-то ЦСКА проявлял интерес к Отавио, но у него сейчас есть контракт с «Атлетико Минейро» на 4 года. К нам из России по Отавио обращались один раз, - заявил Сабино.

По итогам минувшего сезона Отавио провел 38 матчей во всех турнирах, но не отметился результативной статистикой. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Отавио
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