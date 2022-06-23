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Бальбуэна может вернуться в бразильский чемпионат

23 Июня 2022 • 23:20 Комментировать

Бразильский «Коринтианс» может вернуть в свой состав защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэну. Он выступал за этот клуб ранее, но в 2021 году присоединился к московскому «Динамо» в качестве свободного агента. В 2017 году Бальбуэна выиграл чемпионат Бразилии в составе «Коринтианса».

Есть вопросы по поводу того, потянет ли бразильская сторона зарплату игрока. В карьере 30-летнего игрока были также выступления в составе английского «Вест Хэма». Также Бальбуэна привлекается для выступлений в сборную Парагвая, в составе которой дебютировал в2015 году, и с тех пор провел восемнадцать матчей в ее составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Фабиан Бальбуэна
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