Йоканович заявил, что знал Смолова и Моро до прихода в клуб

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что перед приходом в команду он знал Фёдора Смолова и Николу Моро.

«Знал ли каких-то игроков «Динамо» до того, как приехал в Москву? Да, я знал Николу Моро, Фёдора Смолова, который играл в Испании. Я просматривал матчи «Динамо», так что имею представление и о том, как команда играет, и об индивидуальных качествах футболистов», — сказал Йоканович на клубном YouTube-канале.

«Динамо» в минувшем сезоне заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги под руководством немецкого наставника Сандро Шварца. После финала Кубка России против «Спартака» (1:2), Шварц объявил о покидании клуба. Новым рулевым стал Славиша Йоканович.