Йоканович рассказал о своей футбольной философии

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что любит играть в атакующий футбол.

«Моя философия будет похожа на философию предыдущего тренера. Я люблю атакующий футбол, когда моя команда доминирует и рискует на поле. Конечно, нам надо найти правильный баланс между обороной и нападением», — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

Специалист заявил, что понимает некоторые русские слова, потому что они похожи на сербские. В ближайшее время нужно изучить язык для более удобного общения с игроками.

Ранее Йоканович возглавил «Динамо» после того, как команду покинул немецкий наставник Сандро Шварц.