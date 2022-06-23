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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович рассказал о своей футбольной философии

23 Июня 2022 • 21:32 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что любит играть в атакующий футбол.

«Моя философия будет похожа на философию предыдущего тренера. Я люблю атакующий футбол, когда моя команда доминирует и рискует на поле. Конечно, нам надо найти правильный баланс между обороной и нападением», — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

Специалист заявил, что понимает некоторые русские слова, потому что они похожи на сербские. В ближайшее время нужно изучить язык для более удобного общения с игроками.

Ранее Йоканович возглавил «Динамо» после того, как команду покинул немецкий наставник Сандро Шварц.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Сандро Шварц
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