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Овечкин может сыграть за «Динамо» в матче с «Амкалом»

23 Июня 2022 • 21:14 Комментировать

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин может принять участие в футбольном матче.

Хоккеист «Вашингтона» давно мечтал сыграть за «Динамо» – сейчас новый тренерский штаб во главе с Йокановичем обсуждает такую возможность, сообщил телеграм-канал «Первый Спорт».

Товарищеская встреча между «Динамо» и «Амкалом» пройдет 25 июня на «ВТБ Арене», начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин заявлял о том, что является фанатом «бело-голубых» во всех видах спорта. Помимо этого, он болеет за «Барселону». Хоккеист был очень расстроен, когда нападающий Лионель Месси покинул каталонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Амкал Вашингтон
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