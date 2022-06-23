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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: Уход легионеров обесценит РПЛ

23 Июня 2022 • 20:48 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном уходе иностранных игроков из РПЛ.

«Легионеры РПЛ хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поскольку российские команды не участвуют в еврокубках, это нормально, что востребованные иностранцы, игроки своих сборных, предпочитают перейти в европейские команды», — приводит слова Рианчо Sport 24.

Эксперт заявил, что уход легионеров высокого качества сильно обесценит Российскую премьер-лигу. Лидеры «Спартака» и «Зенита» могут покинуть клуб в ближайшее время.

Ранее ФИФА разрешила зарубежным игрокам приостановить действия своих контрактов с российскими командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит РПЛ Рауль Рианчо
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