Рианчо: Уход легионеров обесценит РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном уходе иностранных игроков из РПЛ.

«Легионеры РПЛ хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поскольку российские команды не участвуют в еврокубках, это нормально, что востребованные иностранцы, игроки своих сборных, предпочитают перейти в европейские команды», — приводит слова Рианчо Sport 24.

Эксперт заявил, что уход легионеров высокого качества сильно обесценит Российскую премьер-лигу. Лидеры «Спартака» и «Зенита» могут покинуть клуб в ближайшее время.

Ранее ФИФА разрешила зарубежным игрокам приостановить действия своих контрактов с российскими командами.