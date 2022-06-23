Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руденко — о травме: Пока набираю форму

23 Июня 2022 • 20:03 Комментировать

Нападающий «Химок» Александр Руденко поделился информацией о своём восстановлении после травмы.

«Приехав на сборы, думал, что начну в общей группе, а доктор сказал, что пока рано. Надо сначала укрепить мышцу и подготовиться, чтобы не было ещё одного рецидива. Пока набираю форму», — приводит слова Руденко официальный сайт клуба.

Футболист рассказал, что получил рецидив травмы в последнем туре РПЛ, две недели был дома в покое, но этого не хватило для восстановления.

В минувшем сезоне «Химки» заняли 13-е место, набрав 32 очка в 30 встречах. Клуб сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 по итогам двух игр).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Руденко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
20:48 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Уход легионеров обесценит РПЛ
20:03 · Россия. Премьер-лига
Руденко — о травме: Пока набираю форму
19:48 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Зиньковский достиг такого уровня, что его нельзя было удержать в «Крыльях Советов»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Зиньковского взяли под основу
19:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать Отавио
19:07 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский сказал, о чём мечтает
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о переходе в «Спартак»: «Я в шоке»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: Зиньковский оставил яркий след в истории «Крыльев»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Дюков высказался о Кубке РПЛ
17:53 · Россия. Премьер-лига
Дюков заявил, когда станут известны соперники сборной России для матчей в сентябре
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сказал, сможет ли Зиньковский заменить Бакаева в «Спартаке»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Зиньковском: «В «Спартак» всегда приходили хорошие игроки из «Крыльев»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Дюков признался, что решение проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге является неоднозначным 1
Все новости
Рекомендуем