Руденко — о травме: Пока набираю форму

Нападающий «Химок» Александр Руденко поделился информацией о своём восстановлении после травмы.

«Приехав на сборы, думал, что начну в общей группе, а доктор сказал, что пока рано. Надо сначала укрепить мышцу и подготовиться, чтобы не было ещё одного рецидива. Пока набираю форму», — приводит слова Руденко официальный сайт клуба.

Футболист рассказал, что получил рецидив травмы в последнем туре РПЛ, две недели был дома в покое, но этого не хватило для восстановления.

В минувшем сезоне «Химки» заняли 13-е место, набрав 32 очка в 30 встречах. Клуб сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 по итогам двух игр).