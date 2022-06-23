Осинькин: Зиньковский достиг такого уровня, что его нельзя было удержать в «Крыльях Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

«Можно ли сказать, что Антон достиг такого уровня, что его невозможно было удерживать в «Крыльях? Да, можно так говорить. Думаю, что сейчас он уходит уже на другом уровне готовности после удачного сезона, как кандидат в сборную», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Специалист отметил, что с точки зрения психологии Зиньковский является уже совершенно другим футболистом, у него есть все для борьбы за место в стартовом составе «Спартака».

Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак», заключив контракт на пять лет.