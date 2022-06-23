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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Зиньковского взяли под основу

23 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Хороший трансфер для «Спартака». Я уже давно говорил, чтобы обратили на него внимание, но, к сожалению, нас никто не хочет слушать. Замена Бакаеву? Скорее всего, да», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Зиньковского вязли для того, чтобы он играл в стартовом составе, такой игрок не должен сидеть на скамейке. Сейчас у «Спартака» один из самых сильных составов в Российской премьер-лиге.

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал контракт со «Спартаком» на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой Антон Зиньковский
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