Зиньковский сказал, о чём мечтает

Новичок московского «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский рассказал о своей мечте.

«О чем я теперь мечтаю? Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока. Хочу провести хороший сезон, сделать как можно больше результативных действий, помочь команде и постараться стать лучшим ассистентом РПЛ», — сказал Зиньковский на клубном YouTube-канале.

Ранее «Спартак» объявил о подписании пятилетнего соглашения с Антоном Зиньковским. По информации некоторых СМИ, футболист будет получать в клубе приблизительно 1,3 миллиона евро в год.

«Спартак» откроет сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», который пройдёт 9 июля.