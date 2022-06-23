Зиньковский ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»

Новичок «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский рассказал о ходе переговоров с клубом.

«Как прошли переговоры? Быстро ли я согласился? Я был в отпуске, потом позвонил агент, сказал, что есть вариант со «Спартаком». Я сразу подумал: блин, «Спартак»! У меня, тем более, дедушка всю жизнь болел за «красно-белых», и я все детство смотрел матчи «Спартака». Подумал: будет круто — это новый шаг для меня», — заявил Зиньковский на YouTube-канале клуба.

По мнению футболиста, минувший сезон стал лучшим для него за всю карьеру, видимо, именно поэтому поступило предложение от московского «Спартака».