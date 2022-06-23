Зиньковский — о переходе в «Спартак»: «Я в шоке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от перехода из «Крыльев Советов».

«Я в шоке! Я очень рад и надеюсь, буду радовать болельщиков своими голевыми действиями. «Спартак» — это топ-клуб, я очень рад», — приводит слова Зиньковского пресс-служба «красно-белых».

Сегодня, 23 июня, «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником самарского клуба Антоном Зиньковским. Трудовое соглашение рассчитано на пять лет (до 31 мая 2027 года).

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани заявил, что 26-летний полузащитник однозначно усилит клуб.