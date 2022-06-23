Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением по поводу перехода в «Спартак» полузащитника Антона Зиньковского.

- «Спартак» объявил о подписании контракта с Зиньковским. Как относитесь к этому трансферу?

- Уверен, он усилит команду. Зиньковский обладает хорошим дриблингом, может обыграть соперника один в один. Это редкость. К тому же это дает команде преимущество - идет на обострение. Поэтому Зиньковский усилит «Спартак», однозначно.

- В «Крыльях Советов» Зиньковский был лидером. Сможет ли стать им в «Спартаке»?

- Если он не стушуется. Все-таки «Спартак» - топ-клуб, это имя, вывеска. Зиньковский - опытный футболист. Он давно играет в РПЛ. Уверен, ему хватит мужества и спортивного нахальства в хорошем смысле этого слова. Если он попадет в состав, в игру, поймет футбол «Спартака», то сразу сможет стать лидером. Надо понимать, что команда в прошлом сезоне выступила неудачно и у Зиньковского будет возможность стать лидером.

- Готов ли он к высокой конкуренции, ведь одно дело играть в «Крыльях», а другое – в «Спартаке»?

- Ему 26 лет, и для игрока это тот возраст, когда футболист полностью раскрывается и выходит на пик. На этом пике он должен провести шесть-семь сезонов. То есть одна-две игры могут быть неудачными, а все остальные должны быть на высочайшем уровне. Если он сможет, то оставит свой след в большой книге футбола.

- Некоторые специалисты называют Зиньковского чуть ли не самым креативным футболистом РПЛ. В прошлом сезоне он отдал больше всех голевых передач - девять.

- Он умеет и отдать, и обыграть, Это хорошее приобретение. Но все-таки его партнеры по команде поопытнее и помастеровитее.

- Зиньковскому надо повышать качество своей игры для «Спартака», или он уже сейчас готов к топ-клубу?

- Я не сторонник того, что когда человек переходит в новую команду, то ему нужно время на адаптацию.

- Почему?

- К примеру, кто-то играет на бильярде и перешел на другой стол. И что? Лунки там на другом месте или что? Так же и в футболе. Если игрок и перешел в другой клуб – ну, месяц надо, чтобы познакомиться с командой, с ребятами, попасть в компанию. Для меня непонятно, когда говорят, что футболисту нужен год на адаптацию. Профессионалу нужно короткое время, чтобы заиграть и показывать свой лучший футбол.

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- Можно ли сравнивать Зиньковского и Бакаева?

- Сложно сравнивать, потому что это разные игроки. Если смотреть на работу стопой, на замахи, Зиньковский долго не рассусоливает, показывает обманное движение, бросает мяч в сторону и просто уходит на шаге. То есть, у них с Бакаевым разная техника обводки. Игроки немного разные и играли в разных клубах. Просто непонятно, как сейчас будет выглядеть Зиньковский в «Спартаке». Возможно, хуже Бакаева. Судить сейчас сложно.

- Бакаев с левой ногой, что несколько ценнее. Согласны с этим?

- Для меня это понятие: левша – правша… Марадона с одой ногой что-то мог делать и с левой ногой стал игроком на все времена. Пеле то же самое. Только он был правшой. Не имеет значения правша ты, или левша. Самое главное – чтобы человек умел играть в футбол.

Елена Григорьевская