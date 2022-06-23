Зиньковский попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский обратился к фанатам своего бывшего клуба.

«Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя три года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моем сердце», — цитирует слова Зиньковского официальный сайт самарского клуба.

Футболист поблагодарил всех, с кем работал и играл в «Крыльях Советов». Помимо этого, выразил благодарность губернатору области Дмитрию Азарову, благодаря которому команда может прогрессировать.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Зиньковского из «Крыльев Советов».