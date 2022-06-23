Дюков заявил, когда станут известны соперники сборной России для матчей в сентябре

Президент РФС Александр Дюков рассказал о предстоящих матчах сборной России в сентябре.

«С кем пройдут товарищеские матчи сборной в сентябре? Мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями. Думаю, что в июле уже будут договоренности, и мы объявим соперников», — сказал Дюков Sport 24.

Функционер сообщил, что хотелось бы провести минимум одну встречу дома. По поводу возможного матча с Индией никаких комментариев не будет.

Напомним, что наставник сборной России Валерий Карпин совместно с РФС решил не проводить сборы национальной команды после окончания сезона в РПЛ, дав дополнительную возможность отдыха футболистам.