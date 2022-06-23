Кавазашвили сказал, сможет ли Зиньковский заменить Бакаева в «Спартаке»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, сможет ли новичок команды Антон Зиньковский заменить ушедшего в «Зенит» Зелимхана Бакаева.

«Зиньковский – равноценная ли замена Бакаеву? Не знаю, что об этом думает новый тренер, потому что не Абаскаль этот переход сотворил, а господин Каттани», — заявил Кавазашвили порталу «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, так не должно происходить в большой команде, главный тренер должен сам выбирать футболистов.

Ранее сообщалось, что Зиньковский официально стал игроком московского «Спартака», соглашение подписано на пять лет.