Кавазашвили — о Зиньковском: «В «Спартак» всегда приходили хорошие игроки из «Крыльев»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Это очень хорошо. Парень очень заметно играл в Самаре. Скоростной, много двигается, с пасом все в порядке. Таких игроков надо брать. Тем более в «Спартак» всегда приходили хорошие игроки из «Крыльев», — цитирует слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если «Спартак» будет делать ставку на хороших российских игроков, то быстрее вернется к величию.

Сегодня, 23 июня, «красно-белые» официально объявили о переходе 26-летнего футболиста, контракт с Зиньковским подписан на пять лет.