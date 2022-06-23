Президент РФС Дюков: «В перспективе я вижу возможность для расширения РПЛ»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, при каких условиях он допустит расширение РПЛ.

«В перспективе я вижу возможность для расширения РПЛ до 18 клубов, но нам нужно 20-25 клубов, которые были бы готовы играть в высшей лиге и с финансовой, и с инфраструктурной точки зрения», — цитирует слова Дюкова «Чемпионат».

Функционер сказал, что на данный момент с точки зрения спортивных ожиданий нет даже 16 клубов, но сокращать Российскую премьер-лигу тоже будет неправильно, представители команд выступят против такого хода.

Ранее большинство клубов РПЛ проголосовало против увеличения команд в высшем дивизионе.