РФС назвал лучшего футболиста и тренера Премьер-лиги

Российский футбольный союз подвел итоги завершившегося сезона Премьер-лиги. В официальном телеграм-канале организации были названы лучший тренер и игрок минувшего розыгрыша турнира.

Итак, лучшим наставником был признан главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Под руководством 46-летнего специалиста «сине-бело-голубые» в четвертый раз подряд выиграли золотые награды.

Лучшим футболистом сезона стал легионер «Сочи» Кристиан Нобоа. 37-летний эквадорский полузащитник отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 25 поединках РПЛ. Вместе с южанами он стал серебряным призером чемпионата России.