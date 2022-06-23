«Уфа» подписала защитника «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Лев Ушахин перешёл в «Уфу».

Ушахин является воспитанником «железнодорожников». Футболист подписал с уфимской командой долгосрочное соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Лев Ушахин принял участие в 19 встречах за «Локомотив-Казанку», в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу. Помимо этого, он провел семь матчей за молодежную команду «железнодорожников». Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

Напомним, что «Уфа» предстоящий сезон проведет в Футбольной национальной лиге.