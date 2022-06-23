Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский официально перешел в «Спартак».

26-летний Зиньковский стал игроком московского «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Трудовой договор футболиста с «красно-белыми» рассчитан на пять лет (до 31 мая 2027 года). Отмечается, что контракт вступает в силу со 2 июля, но «Спартак» достиг договоренности с самарским клубом в том, что игрок уже сейчас присоединился к «красно-белым».

По неофициальным данным, Зиньковский обошелся «Спартаку» в 240 миллионов рублей (4,3 млн евро), а зарплата футболиста в новой команде составит 6 миллионов рублей в месяц (1,3 млн евро в год).