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Каттани заявил, что Зиньковский усилит «Спартак»

23 Июня 2022 • 16:45 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился эмоциями после подписания контракта с полузащитником Антоном Зиньковским.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду», - цитирует Каттани пресс-служба «Спартака».

Функционер добавил, что в команде довольны, как шли переговоры с футболистом по поводу его трансфера. Каттани отметил, что сделка была закрыта ещё вчера на условиях гораздо скромнее, чем на тех, которые были объявлены в СМИ.

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов», подписав контракт с московским клубом до лета 2027 года. Футболист будет защищать цвета новой команды под 17-м номером.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Лука Каттани РПЛ Антон Зиньковский
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