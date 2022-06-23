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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олич отреагировал на уход Языджи из ЦСКА

23 Июня 2022 • 16:27 Комментировать

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал уход полузащитника Юсуфа Языджи из команды.

«С первых игр Языджи за ЦСКА было понятно, что он будет одним из главных игроков команды. Сейчас в клубе нет достойной замены, но у ЦСКА еще есть время, чтобы найти кого-нибудь на его позицию», — приводит слова Олича «РБК Спорт».

25-летний Языджи защищал цвета ЦСКА с января 2022 года до лета на правах аренды. Он сыграл 12 матчей за команду, в которых поразил ворота соперников восемь раз и отдал две голевые передачи.  

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 17 миллионов евро. Позже генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев сообщил, что руководство «Лилля» не удовлетворило предложение ЦСКА по трансферу игрока.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич РПЛ Юсуф Языджи
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