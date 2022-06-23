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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов рассказал, кого может купить «Зенит», если уйдёт Барриос

23 Июня 2022 • 16:25 Комментировать

Агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферную политику «Зенита».

«Вратаря, думаю, они все равно возьмут. Почти взяли Касьерру из «Сочи», а если уйдет Барриос, то может возьмут Баринова», — цитирует Сафонова «КП Спорт».

По мнению агента, пока полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не нужен «Зениту», потому что он будет сидеть на скамейке запасных, но в случае ухода Вилмара Барриоса, петербургский клуб может рассмотреть его кандидатуру.

Отметим, ранее сообщалось о том, что 28-летний Барриос может покинуть стан «сине-бело-голубых», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сафонов Дмитрий Баринов Матео Касьерра Вилмар Барриос
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