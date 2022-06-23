Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Ференцварош» Станислава Черчесова.

«А смысл брать человека, понимая, что он, грубо говоря, играть не будет, а у тренера уже весь комплект есть. Дзюба же вроде в Турцию собирался подписываться? Будем следить за этим», — сказал Мостовой Legalbet.

Ранее главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не планирует подписывать бывшего форварда «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбу. Напомним, что 33-летним нападающим интересуются турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».