Сёмин выразил уверенность в том, что иностранцы не покинут Россию

Российский тренер Юрий Сёмин уверен, что легионеры и иностранные специалисты не покинут Россию на фоне новых решений ФИФА.

«Иностранцы в нашем чемпионате точно останутся, все не уедут. Многим здесь комфортно жить, нравятся условия для работы. Кто-то уедет, но это не скажется на качестве футбола», — сказал Сёмин Sport24.

Эксперт обратил внимание на то, что даже в «Зените» из российских игроков набрался прекрасный состав. «Краснодар» вовсе в прошлом сезоне боролся на равных с лидерами РПЛ.

Напомним, в июне ФИФА опубликовала новое заявление, согласно которому легионеры могут приостанавливать свои контракты до 2023 года. Об этом решении футболистам следует заявить до 30 июня 2022 года.