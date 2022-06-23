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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Реднапп высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

23 Июня 2022 • 15:59 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.

«Сильно ли по российскому футболу ударит отсутствие еврокубков? Этот фактор окажет сильнейшее влияние на лигу, без сомнений. Если бы английские клубы остались без еврокубков, это также серьезно сказалось бы и на них», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если бы АПЛ отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА, то многие игроки не стали бы приходить в лигу, потому что все хотят играть в Лиге чемпионов, поэтому российским командам придется тяжело.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Гарри Реднапп Апл РПЛ
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