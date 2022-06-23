«МИР» сменит «Тинькофф» в качестве титульного спонсора РПЛ

Национальная система платёжных карт «МИР» в ближайшее время станет титульным спонсором РПЛ.

По данным «РБ Спорта», контракт почти подписан, он будет рассчитан на четыре года. По информации источника, стоимость контракта составил около 800 миллионов рублей в год.

Ранее мы сообщили о том, что букмекерская компания Winline станет генеральным партнёром Премьер-лиги на ближайшие четыре сезона. Сообщалось, что сумма контракта составит 11 миллиардов рублей.

Новый сезон чемпионата России стартует 9 июля матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.