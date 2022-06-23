Агент Абрамов заявил, что «Зениту» будет трудно без Дзюбы

Агент Владимир Абрамов прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы и возможный уход бразильца Юри Алберто из «Зенита».

«Справится ли «Зенит» в атаке без Альберто? Без Артема Дзюбы им будет тяжело, а вот без Алберто «Зенит» обойдется. «Зениту» не хватает духовности, идеологии. Алберто – это техническая сторона», — цитирует Абрамова «Спорт День за Днем».

Напомним, что по информации СМИ, нападающий «Зенита» Юри Алберто может перейти в бразильский «Коринтианс», а российский бомбардир Артём Дзюба не стал продлевать контракт с петербургским клубом и ищет новую команду. Одним из вариантов является «Галатасарай».