Агент Абрамов высказался о возможном уходе Алберто из «Зенита»

Агент Владимир Абрамов отреагировал на возможный переход нападающего «Зенита» Юри Алберто в другой клуб.

«Стоит ли «Зениту» соглашаться на аренду, раз Алберто не хочет даже возвращаться в Петербург? Вы знаете, тут спешить с выводами не нужно – прошла поверхностная информация», — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем».

Агент заявил, что он не удивлен новостям об уходе по Алберто.

Этот бразилец является перспективным футболистом. Конечно, многие клубы сразу захотели подписать его.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» находится в продвинутой стадии переговоров по аренде 21-летнего Юри Алберто.