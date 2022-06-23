В ЦСКА объявили футболиста, который будет играть по 10-м номером, ранее под ним играл Дзагоев

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что центральный полузащитник Иван Обляков получил 10-й номер. До ухода из команды под ним играл полузащитник Алан Дзагоев.

«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!» — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба.

23-летний Обляков перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Уфы». За трансфер полузащитника «армейцы» заплатили 4 миллиона евро. В конце сезона-2021/22 полузащитник Алан Дзагоев объявил о том, что покидает ЦСКА после 14 лет в команде.

Напомним, «армейский» клуб завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Командой руководил Алексей Березуцкий. Летом на этом посту его сменил Владимир Федотов, ранее тренировавший «Сочи».