Тарханов заявил, что Языджи стал средним игроком в ЦСКА

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об уходе полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Думаю, что в наше время нет смысла удерживать иностранцев за огромные деньги. Конечно, начал он здорово, но затем потихоньку сдулся и превратился в среднего игрока», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, концовку сезона Языджи провел неубедительно, но даже несмотря на это, он все равно выделялся на фоне других игроков.

25-летний полузащитник перешел из французского «Лилля» в ЦСКА минувшей зимой на правах аренды. Он принял участие в десяти матчах РПЛ и забил восемь мячей.