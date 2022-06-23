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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц рассказал о Кубке РПЛ

23 Июня 2022 • 14:51 Комментировать

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, когда будет принято решение по Кубку РПЛ.

«Думаю, что мы до конца месяца решим по Кубку РПЛ. Если будет финансирование, то, понятно, что турнир будет», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Ранее была информация о том, что Кубок РПЛ заменит отсутствие еврокубковых матчей в предстоящем сезоне. При этом сообщалось, что если российские клубы вернут к выступлениям в Европе, то Кубок Премьер-лиги автоматически прекратит свое существование.

Первой игрой нового сезона станет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 9 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ашот Хачатурянц Кубок РПЛ
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