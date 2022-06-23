Бывший защитник «Зенита»: «Если отпустить сейчас Алберто, вряд ли он потом вернётся»

Бывший защитник «Зенита» Андрей Кондрашов прокомментировал возможный переход нападающего петербургской команды Юри Алберто в бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» заинтересовалось предложением одного из зарубежных клубов.

По мнению Кондрашова, уход Алберто не станет большой потерей для «Зенита». Сам футболист сейчас находится на родине.

«Запудрил ли голову Алберто его агент? Возможно. С Алберто очень сложный вопрос. Почему он не приехал? Хотя и с бразильцами постоянно крутился, они его приняли в команде», — приводит слова Кондрашова «РБ Спорт».

Экс-футболист считает, что если сейчас бразильский форвард уедет в другой клуб, то в Россию он уже не вернётся.

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей, отметившись в них шестью голами и четырьмя результативными передачами.