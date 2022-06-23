Экс-игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля вместо Паоло Ваноли.

- Мне кажется, единственное, в чём «Спартак» прав, так это в том, что он убрал Ваноли. В его работе было много нефутбольного и нетренерского, и далеко с ним «Спартак» не уехал бы. Я так на всё это смотрю. А Абаскаль, как говорят, парень очень вдумчивый и целенаправленный, у которого своё видение. Я думал, Ваноли оставят после победы в Кубке, но они правильно сделали. С Абаскалем «Спартак» должен как-то ожить. Хотя, конечно, там большая проблема с составом, надо менять 90 процентов игроков – вот в чём дело. Но любом случае Абаскаль привнесёт в «Спартак» свежую кровь, и будет лучше, чем при Ваноли.