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«Вы меня за дурака считаете?» Гинер – о возвращении к системе весна-осень

23 Июня 2022 • 14:34 Комментировать

Президент ЦСКА Евгений Гинер эмоционально ответил на вопрос о возможном возвращении российского футбола к системе весна-осень.

«Вы помните, кто был инициатором перехода на осень-весна? Я. А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака считаете или за дебила? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй», — передает слова Гинера Sport24.

Функционер добавил, что возвращение к системе весна-осень станет «суперумным шагом». Гинер сказал, что возвращение к этой системе необходимо российскому футболу.

Напомним, российский футбол решил перейти на систему осень-весна в 2011 году. Тогда это объяснили тем, что синхронизируется внутренний календарь с еврокубками, чтобы команды, занявшие высокие места в чемпионате, сразу играли еврокубках, а не ждали около девяти месяцев (с ноября по август), как это было при системе весна - осень.

 


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер РПЛ
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