Хомуха прокомментировал возможный уход Алберто

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха отреагировал на информацию о том, что нападающий Юри Алберто решил остаться в Бразилии.
«Если «Зенит» возьмет Касьерру, отъезд Алберто не имеет значения, абсолютно равнозначная замена. Стоит ли вернуть Дзюбу? Там все уже взвесили, и возвращения Дзюбы уже точно не будет», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».
По мнению эксперта, основным нападающим «Зенита» сейчас является Иван Сергеев, если придет Матео Касьерра, то борьба за место в стартовом составе будет интересная.
Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» продвинулся в переговорах с петербургским клубом по трансферу Алберто.