Хомуха прокомментировал возможный уход Алберто

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха отреагировал на информацию о том, что нападающий Юри Алберто решил остаться в Бразилии.

«Если «Зенит» возьмет Касьерру, отъезд Алберто не имеет значения, абсолютно равнозначная замена. Стоит ли вернуть Дзюбу? Там все уже взвесили, и возвращения Дзюбы уже точно не будет», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

По мнению эксперта, основным нападающим «Зенита» сейчас является Иван Сергеев, если придет Матео Касьерра, то борьба за место в стартовом составе будет интересная.

Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» продвинулся в переговорах с петербургским клубом по трансферу Алберто.