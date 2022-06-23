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Галактионов прокомментировал интерес «Пари НН» к Кутепову

23 Июня 2022 • 14:19 Комментировать

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в команду.

«Совместно с селекционным отделом клубы мы рассматриваем много игроков. Более детально не готов сейчас рассказать», — цитирует Галактионова Sport24.

Ранее 28-летний Кутепов в своих социальных сетях сообщил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Его контракт истечёт 30 июня, таким образом, он станет свободным агентом.

Кутепов является воспитанником академии Юрия Коноплёва. Летом 2012 года он стал игроком «Спартака-2», а за основную команду он дебютировал в 2015 году. В составе красно-белых он побеждал в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов Михаил Галактионов РПЛ Пари НН
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