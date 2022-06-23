Широков прокомментировал уход Языджи из ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на уход игрока ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Свою продуктивность Юсуф показал в первых четырех матчах. Потом ее было меньше, — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт не смог оценить, насколько 25-летний турок был полезен для ЦСКА. По признанию самого Широкова, он так и не понял, какими игровыми качествами владеет Языджи.

Сегодня, 23 июня, ЦСКА объявил об уходе Языджи из команды. Генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев заявил, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Турецкий полузащитник перешёл в ЦСКА из французского «Лилля» замой 2022 года. На его счету 12 матчей за команду, восемь голов и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2024 года.