Языджи высказался о своём уходе из ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи высказался о своём уходе из московского ЦСКА.

Языджи сказал клубной пресс-службе, что это самая тяжёлая часть профессии, ведь его история с «армейским» клубом подошла к концу и необходимо прощаться. Турецкий футболист отметил, что всегда будет вспоминать эти полгода с особой теплотой. Юсуф также поблагодарил тренеров и футболистов ЦСКА, а также болельщиков за мощную поддержку.

Напомним, что руководители московского клуба не сумели договориться с «Лиллем» по поводу трансфера 25-летнего турецкого игрока, который вернётся во французскую команду.