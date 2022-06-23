Юсуф Языджи, который официально покинул московский ЦСКА, ещё может продолжить карьеру в России.

По информации «Евро-футбол.ру», в услугах 25-летнего турецкого футболиста заинтересован московский «Локомотив». В клубе обсуждается возможность приглашения экс-игрока ЦСКА. Сам полузащитник был готов продолжить карьеру в России и не против остаться в РПЛ. Стоит отметить, что «Лилль» не хочет отпускать футболиста дешевле, чем за десять миллионов евро, тогда как ЦСКА был готов заплатить около восьми.

В прошлом сезоне Юсуф Языджи в десяти матчах РПЛ забил восемь мячей.