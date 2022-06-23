В «Зените» отреагировали на интерес к Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о том, интересен ли питерской команде турецкий полузащитник Юсуф Языджи.

Медведев сказал «Чемпионату», что команде из Санкт-Петербурга не интересен 25-летний турецкий футболист, который официально покинул московский ЦСКА и вернулся в «Лилль». Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что действующие чемпионы России могут подписать 25-летнего турецкого полузащитника.

В прошлом сезоне Юсуф Языджи в составе «армейского» клуба провёл в российском чемпионате десять поединков и отметился восемью голами.