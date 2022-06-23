Один из легионеров не прибыл в расположение «Спартака»

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение московской команды после летнего отпуска.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», 31-летний нигерийский футболист не прибыл в расположение «Спартака», который уже начал подготовку к новому сезону. Представители московской команды уже начали выяснять обстоятельства случившегося. Стоит отметить, что соглашение Мозеса с «красно-белыми» не было приостановлено.

В прошлом сезоне Виктор Мозес провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.