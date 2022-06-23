Гендиректор ЦСКА объяснил, почему «армейцы» не смогли выкупить Языджи

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу ухода из «армейского» клуба турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Бабаев сказал, что Языджи, безусловно, очень сильный игрок, но видение ЦСКА о финансовой составляющей этого трансфера слишком уж разительно отличалось от того, что было у «Лилля».

«В том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами», - добавил Бабаев.

Напомним, что в прошлом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА десять матчей, в которых забил восемь мячей. Права на турка принадлежат французскому «Лиллю».