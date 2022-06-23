Один из лидеров «Локомотива» получил травму ахиллова сухожилия

Российский полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов на одной из тренировок московской команды получил травму и выбыл на неопределённый срок.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 25-летний российский футболист на тренировке получил травму ахиллова сухожилия. В ближайшее время Жемалетдинов пройдёт медицинское обследование, после которого станут известны сроки восстановления полузащитника.

Напомним, что в прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов провёл в российском чемпионате 24 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.