Скопинцев хочет стать легендой «Динамо»

Российский защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался по поводу прошедшего сезона.

Скопинцев сказал в эфире «Матч ТВ», что если брать в целом, то сезон получился вполне удовлетворительным, хотя концовка вышла смазанной. Защитник отметил, что он уже два с половиной года играет в «Динамо» и хотел бы остаться ещё на десять лет для того, чтобы стать клубной легендой.

«Не знаю, когда будет мой пик, но надеюсь, что он впереди», - добавил Скопинцев.

Напомним, что в прошлом сезоне Дмитрий Скопинцев провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.